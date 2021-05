Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021)DEL 13 MAGGIOORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STRADA REGIONALE PASSO CORESE IN PROVINCIA DI RIETI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 AUTOVETTURE AL KM 3+400 CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DELLA LOCALITA’ PONTE D’ARMI NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO INTERESSATO. E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA: SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA: CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ...