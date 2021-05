Vestirci “come ci pare” è un nostro diritto. E lo rivendichiamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutte le donne sono puttane. Lo siamo quando facciamo un sorpasso azzardato e quello dietro di noi, al volante, scalpita e offende, e anche se non possiamo sentirlo o leggere il suo labiale, lo sappiamo bene che è così che ci ha chiamate. Lo siamo quando facciamo soffrire qualcuno, lo siamo quando diciamo delle bugie e veniamo scoperte, lo siamo quando litighiamo con un’altra donna, e anche con un uomo. Ma lo siamo soprattutto – e sempre – quando indossiamo una camicetta troppo scollata o un vestito troppo corto. Ecco cosa siamo agli occhi di chi ci guarda mentre siamo alla fermata della metro, o per strada. Lo siamo anche se non facciamo assolutamente niente, ma semplicemente “stiamo”. E lo sentiamo che gli altri pensano quello di noi, lo percepiamo da quei sguardi che ci costringono ad abbassare gli occhi. come se dovessimo vergognarci di qualcosa, ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutte le donne sono puttane. Lo siamo quando facciamo un sorpasso azzardato e quello dietro di noi, al volante, scalpita e offende, e anche se non possiamo sentirlo o leggere il suo labiale, lo sappiamo bene che è così che ci ha chiamate. Lo siamo quando facciamo soffrire qualcuno, lo siamo quando diciamo delle bugie e veniamo scoperte, lo siamo quando litighiamo con un’altra donna, e anche con un uomo. Ma lo siamo soprattutto – e sempre – quando indossiamo una camicetta troppo scollata o un vestito troppo corto. Ecco cosa siamo agli occhi di chi ci guarda mentre siamo alla fermata della metro, o per strada. Lo siamo anche se non facciamo assolutamente niente, ma semplicemente “stiamo”. E lo sentiamo che gli altri pensano quello di noi, lo percepiamo da quei sguardi che ci costringono ad abbassare gli occhi.se dovessimo vergognarci di qualcosa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vestirci come David di Donatello: i look più belli delle star ...spettacolo completo delle tendenze moda Primavera Estate 2021 e quella voglia di tornare a vestirci ... ha ritirato il (suo settimo) David di Donatello come migliore attrice protagonista per il suo ...

Ritorno in ufficio, come vestirsi? Vanity Fair Italia Tatjana Bakalchuk: ecco la donna più ricca di Russia, che si è fatta da sola (o forse no) Nel 2004 ha fondato Wildberries, il primo shop online russo di vestiti, cresciuto fino a diventare una sorta di Amazon (da quest’anno è presente anche in Italia). La narrazione vuole che sia una self- ...

Il derby ligure dei regali: ironici i tifosi blucerchiati, “Vestiti come Babbo Natale…” La posizione dei tifosi sampdoriani dopo il pareggio nel derby con la Sampdoria è racchiusa in alcuni commenti: "A noi non regala niente nessuno, noi invece...", "altro gol subito su palla persa da Ca ...

