Vestager ha un problema con i giudici dell' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Margretheha unserio con idi Lussemburgo. Ieri il Tribunale'Unione europea ha annullato la decisionea Commissione di dichiarare come aiuti di stato illegali i benefici fiscali concessi dal Lussemburgo ad Amazon attraverso il suo sistema di “tax ruling”, le dichiarazioni anticipatee amministrazioni fiscali sull'ammontaree tasse dovute. Secondo idi Lussemburgo, la direzione generale Concorrenza diretta danon è stata in grado di dimostrare in modo giuridicamente adeguato che vi sia stata un'indebita riduzione’onere fiscale di una filiale europea del gruppo Amazon. Di conseguenza, contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione nel 2017, il colosso ...