Uomini e donne anticipazioni: Riccardo dice tutto (ma proprio tutto) e se ne va! (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una volta Riccardo e Roberta protagonisti delle vicende di Uomini e donne. L'ormai ex coppia decide definitivamente di chiudere la relazione: ad annunciarlo in studio è la Di Padua, la quale lascia intendere che questa volta non ci sarà spazio per ripensamenti. Riccardo non ci sta e alle parole di Roberta risponde piccato, affermando che entrambi erano d'accordo sul restare nel programma per continuare a ottenere visibilità. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 12 maggio: GEMMA tra ALDO e ISABELLA Parole forti quelle del cavaliere tarantino, che accuserà senza mezzi termini la Di Padua di aver cercato di ingannare la redazione per poter continuare a calcare le scene del salotto di Canale 5. Riccardo inoltre chiarirà di non essere interessato a tornare nel ...

