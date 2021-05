Sul piano vaccini il generale Figliuolo cambia passo: ora le Regioni non sono tutte uguali. «Più dosi a chi va più veloce» (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo aver dato il via libera per le vaccinazioni degli over 40 e posto l’obiettivo di un milione di somministrazioni giornaliere entro giugno, il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo aggiusta il tiro su un altro degli aspetti fondamentali della campagna di vaccinazione anti Covid. La distribuzione delle dosi nelle Regioni da adesso seguirà il criterio meritocratico, prevedendo più fornitura a chi procede più spedito. Una decisione presa a seguito dell’allarme lanciato da diverse amministrazioni locali negli ultimi giorni per essere rimaste a corto di fiale. Un vuoto che a questo punto della campagna vaccinale non può più essere tollerato e che secondo Figliuolo potrà essere risolto dunque con un nuovo criterio di ripartizione. Dare più dosi a chi mantiene un ritmo più sostenuto di ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo aver dato il via libera per le vaccinazioni degli over 40 e posto l’obiettivo di un milione di somministrazioni giornaliere entro giugno, il commissario per l’emergenza Francesco Paoloaggiusta il tiro su un altro degli aspetti fondamentali della campagna di vaccinazione anti Covid. La distribuzione dellenelleda adesso seguirà il criterio meritocratico, prevedendo più fornitura a chi procede più spedito. Una decisione presa a seguito dell’allarme lanciato da diverse amministrazioni locali negli ultimi giorni per essere rimaste a corto di fiale. Un vuoto che a questo punto della campagna vaccinale non può più essere tollerato e che secondopotrà essere risolto dunque con un nuovo criterio di ripartizione. Dare piùa chi mantiene un ritmo più sostenuto di ...

