Sondaggi | Fratelli d’Italia sorpassa anche i 5 stelle ed è secondo partito | la Lega è a meno di 4 punti In lieve crescita la fiducia nel governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Con un aumento dello 0,9% nel giro di una settimana,è diventato ildel Paese con il 18,5% dei consensi. A soli 3,7di distanza dalla, che però resta in vetta con il 22,2% (inrispetto a 7 giorni fa). Lo sostiene l’ultimoo condotto dall’istituto Emg per Agorà,cui il Movimento 5slitta in terza posizione (18,4), perdendo lo 0,6%, e ildemocratico è fuori dal podio con il 16,9% dei consensi. Una situazione che risente inevitabilmente del posizionamento dei vari partiti in Parlamento, con Giorgia Meloni all’opposizione e tutti gli altri grandi schieramenti a sostegno del...