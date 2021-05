Setti sul Verona: «Il mio operato corretto e regolare» (Di giovedì 13 maggio 2021) A seguito della notizia del sequestro di 6,5 milioni di euro al patron dell’Hellas Verona Maurizio Setti (soldi che lo stesso Setti avrebbe indebitamente sottratto al club), l’imprenditore emiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni pubblicate dal Verona sul proprio sito internet. «Intendo ribadire l’assoluta regolarità e correttezza del mio operato. Respingo tutte le prospettazioni accusatorie che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) A seguito della notizia del sequestro di 6,5 milioni di euro al patron dell’HellasMaurizio(soldi che lo stessoavrebbe indebitamente sottratto al club), l’imprenditore emiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni pubblicate dalsul proprio sito internet. «Intendo ribadire l’assoluta regolarità e correttezza del mio. Respingo tutte le prospettazioni accusatorie che L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Setti sul Verona: «Il mio operato corretto e regolare»: A seguito della notizia del sequestro… - CalcioFinanza : #Setti sul caso #Verona: «Il mio operato corretto e regolare» - TiElleKappa : @FrancescoOrdine C'è poi ancora la cassazione sul contenzioso tra Volpi (ex proprietario Spezia) e Setti, in ballo… - larenait : Le dichiarazioni dei consiglieri comunali @MicheleBertucco , @benini89 , @ElisaLaPaglia e @Svallani dopo la notiz… - Carmela_oltre : RT @TgrRaiVeneto: Indagine della procura di Bologna sul presidente dell'Hellas. Avrebbe sottratto 6,5 milioni alla società calcistica per r… -