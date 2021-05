Seco | crescita a doppia cifra di utili e ricavi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Ie proventi operativi dipassano complessivamente da 18,4 milioni nel primo trimestre del 2020 a 20,2 milioni al 31 marzo 2021, aumentando del 10,2% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Il Gross margin migliora sia in termini assoluti che percentuali, passando da 9 milioni (49,1% dei relativi) nel primo trimestre del 2020 a Euro 9,8 milioni (50,6% dei relativi) al 31 marzo 2021, in aumento del 9,8% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Il risultato operativo passa da 2 milioni (11,2% dei relativi) al 31 marzo 2020 a Euro 2.9 milioni (14,7% dei relativi) al 31 marzo 2021, con un incremento del 40% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, beneficiando dell’espansione del fatturato in misura più che ...