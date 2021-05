Sampdoria, Thorsby: «Calcio italiano indietro a livello ambientale» (Di giovedì 13 maggio 2021) Morten Thorsby ha parlato delle difficoltà del Calcio italiano sul tema ambientale Il centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, prosegue il suo impegno per l’ambiente. Oggi è stato ospite di un live talk organizzato da Legambiente ed Ecoevents. Le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 IMPEGNO – «Quando avevo diciotto anni ho scoperto che noi abbiamo distrutto la relazione con la natura. Negli ultimi cinquanta anni non abbiamo fatto niente per rimediare. Sono arrabbiato perché non capisco come mai nessuno stia facendo niente per questa causa. Io ho provato a cercare il mio ruolo e come io posso aiutare. Ho iniziato in Olanda, come potevamo essere più sostenibili. Abbiamo fatto un progetto insieme che coinvolgeva lo stadio e gli allenamenti». ITALIA – «Sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Mortenha parlato delle difficoltà delsul temaIl centrocampista della, Morten, prosegue il suo impegno per l’ambiente. Oggi è stato ospite di un live talk organizzato da Legambiente ed Ecoevents. Le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 IMPEGNO – «Quando avevo diciotto anni ho scoperto che noi abbiamo distrutto la relazione con la natura. Negli ultimi cinquanta anni non abbiamo fatto niente per rimediare. Sono arrabbiato perché non capisco come mai nessuno stia facendo niente per questa causa. Io ho provato a cercare il mio ruolo e come io posso aiutare. Ho iniziato in Olanda, come potevamo essere più sostenibili. Abbiamo fatto un progetto insieme che coinvolgeva lo stadio e gli allenamenti». ITALIA – «Sono ...

Advertising

Legambiente : RT @Festambiente: ????? “Dobbiamo trovare tutti il nostro ruolo nel mondo per fare goal per l’ambiente. Il calcio deve portare la sostenibili… - Festambiente : ????? “Dobbiamo trovare tutti il nostro ruolo nel mondo per fare goal per l’ambiente. Il calcio deve portare la soste… - it_samp : #Ferrero: '#Thorsby e #Damsgaard resteranno. #Sampdoria è un club appetibile' - FcInterNewsit : 46' - Nella @sampdoria le novità sono 4: #Damsgaard, #Ekdal, #Yoshida e #Verre. Fuori #Thorsby, #Jankto, #Tonelli e… - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONI Non aspetta neanche un secondo #Ranieri per mettere mano alla squadra: dentro in quattro in un co… -