Rock in Roma posticipato al 2022 (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno dei festival internazionali più iconici annuncia lo stop forzato: Rock in Roma non ci sarà nell’estate 2021, per il secondo anno consecutivo. La decisione arriva dai fondatori del festival, che così danno appuntamento al 2022 per tornare insieme a respirare musica: “Con immenso dispiacere comunichiamo ufficialmente che anche quest’anno il Rock in Roma non potrà svolgersi. Ci abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo sperato fino all’ultimo di non dovervi dare questa comunicazione per il secondo anno ma, a causa delle restrizioni in essere in merito agli eventi di musica dal vivo e per la sicurezza di tutti, l’unica soluzione è quella di rimandare il Rock in Roma al 2022. Vi ringraziamo ancora una volta per la pazienza e il supporto che ci avete ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno dei festival internazionali più iconici annuncia lo stop forzato:innon ci sarà nell’estate 2021, per il secondo anno consecutivo. La decisione arriva dai fondatori del festival, che così danno appuntamento alper tornare insieme a respirare musica: “Con immenso dispiacere comunichiamo ufficialmente che anche quest’anno ilinnon potrà svolgersi. Ci abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo sperato fino all’ultimo di non dovervi dare questa comunicazione per il secondo anno ma, a causa delle restrizioni in essere in merito agli eventi di musica dal vivo e per la sicurezza di tutti, l’unica soluzione è quella di rimandare ilinal. Vi ringraziamo ancora una volta per la pazienza e il supporto che ci avete ...

Rock in Roma annullato per secondo anno, Arrivederci a 2022 Agenzia ANSA Salta il festival Rock in Roma per secondo anno di fila Uno dei festival internazionali più iconici annuncia lo stop forzato: Rock in Roma non ci sarà nell'estate 2021, per il secondo anno consecutivo.

Rock in Roma annullato per secondo anno, Arrivederci a 2022 Il Rock in Roma si ferma per il secondo anno consecutivo. Dopo lo stop nel 2020, il festival della capitale, causa restrizioni da covid, è costretto a fermarsi nuovamente. (ANSA) ...

