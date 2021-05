Ratchet & Clank | Rift Apart mostra i muscoli su PS5 in un fantastico video gameplay a 4K

(Di giovedì 13 maggio 2021) Returnal ha sicuramente giàto l'incredibile capacità di PlayStation a livello di esclusive ma c'è un progetto imminente che sembra alzare ulteriormente l'asticella della qualità, un titolo che sin dall'annuncio è sembrato un incredibile film d'animazione interattivo. Abbiamo parlato diin una anteprima che in caso in cui non lo abbiate fatto dovreste assolutamente leggere ma in questo caso torniamo a parlare dell'esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games per immergerci nella nuova fantastica avventura in uscita ormai tra meno di un mese. PlayStation Access ha pubblicato unlungo circa 17 minuti dedicato al gioco che, archiviati Returnal e Resident Evil Village, è sulla bocca di tutti. Il titolo del filmato parla chiaro: "5 ...

Ma vediamo di capire un po' meglio la situazione Cosa si capisce dal gameplay diand Clank: Rift Apart Prima di tutto, dai gameplay diand Clank: Rift Apart diffusi in rete , si può ...Rimanendo in tema esclusive si ricorda che il prossimo mese, precisamente l'11 giugno, su PS5 arriveràand Clank: Rift Apart, la nuova avventura intergalattica di Insomniac Games, progettata ...Ratchet & Clank: Rift Apart continua a lasciare a bocca aperta. Una killer app PS5 da non perdere? Intanto godiamoci un lungo video gameplay.Ormai è ufficiale, questo sarà l'anno di Ratchet and Clank: Rift Apart come dimostra il nuovo gameplay del titolo che uscirà a giugno.