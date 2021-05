Ponte di cristallo si rompe ed un uomo rimane intrappolato sopra

(Di giovedì 13 maggio 2021)dia Zhangjiajie in Cina.È accaduto in Cina, ilè stato danneggiato da improvvise raffiche di vento della forza di uragano. Queste hanno raggiunto la velocità di 148 km/h: categoria 1 della scala Safir-Simpson. La tempesta si è abbattuta mentre un gruppo di turisti stava percorrendo ilsospeso. A causa delle condizioni atmosferiche improvvisamente divenute estremamente avverse, mentre lo sfortunato turista camminava sul, ilsotto sui piedi ha iniziato arsi. Dopo il salvataggio, il turista che non ha riportato ferite, ma solo uno shock, è stato portato in un ospedale per un check-up, ma sta bene. Il turista si può dire davvero fortunato perché èvvissuto a una potenziale catastrofe. Il ...

