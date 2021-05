Perché ora in tanti criticano Rt?

Leggi su wired

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Foto: Gabriella Clare Marino/Unsplash)Nei mesi precedenti abbiamo imparato a guardare a Rt come qualcosa capace di stimare l’andamento dell’epidemia, ed è ormai abbastanza chiaro a tutti che e il suo valore supera 1 l’epidemia accelera, se inferiore decelera. E, sulla base (anche) di questo, abbiamo imparato a considerare le mosse successive: aperture, chiusure, restrizioni più forti, meno forti. Nei giorni scorsi però Rt – già in passato oggetto di diverse critiche – è stato di nuovo al centro delle cronache, dopo la richiesta delle regioni di superarlo e di guardare magari soprattutto a nuovi indicatori per monitorare la situazione, basati su dati ospedalieri e tassi di incidenza. Piccolo ripasso. Rt è definito come il tasso di riproduzione, ed è un parametro che misura il numero di infezioni trasmesse da una persona in un determinato tempo, in presenza di misure di contenimento, a ...