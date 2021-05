Per Pfizer il richiamo è a 21 giorni, per il Cts a 42. De Luca media: 30 giorni e sto (Di giovedì 13 maggio 2021) Pfizer raccomanda il richiamo del suo vaccino a 21 giorni, il Cts spinge a 42. Giustamente, per non scontentare nessuno, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di piazzarsi a metà. In Campania la seconda dose si farà dopo 30 giorni. La questione è spiegata dal Corriere del Mezzogiorno. L’Unità di crisi regionale, scrive il quotidiano, definisce la soluzione intermedia una «clausola di salvaguardia gestionale». Un tentativo per evitare che qualunque ritardo nelle forniture possa pregiudicare il tempo massimo di copertura vaccinale. “Una precauzione organizzativa più che una vera prescrizione temporale legata ad una chiara e garantita evidenza scientifica”, scrive il quotidiano. In pratica funzionerà così: chi ha già effettuato la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021)raccomanda ildel suo vaccino a 21, il Cts spinge a 42. Giustamente, per non scontentare nessuno, il governatore della Campania, Vincenzo De, ha deciso di piazzarsi a metà. In Campania la seconda dose si farà dopo 30. La questione è spiegata dal Corriere del Mezzogiorno. L’Unità di crisi regionale, scrive il quotidiano, definisce la soluzione interuna «clausola di salvaguardia gestionale». Un tentativo per evitare che qualunque ritardo nelle forniture possa pregiudicare il tempo massimo di copertura vaccinale. “Una precauzione organizzativa più che una vera prescrizione temporale legata ad una chiara e garantita evidenza scientifica”, scrive il quotidiano. In pratica funzionerà così: chi ha già effettuato la ...

Advertising

petergomezblog : Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attene… - RobertoBurioni : E, aggiungo, la Pfizer, che più al mondo sarebbe felice della necessità di un nuovo vaccino (per ovvi motivi di aum… - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di sommini… - MaurizioPopuli1 : L'italiota duro e puro, passa dal: non farò mai il #vaccinoCovid, al : domani ho l'appuntamento per il vaccino. P… - Nath67Lic : RT @MMmarco0: La Pfizer avverte:'Il vaccino è stato studiato per una seconda dose a 21 giorni. Dati su un range più lungo di somministrazio… -