Pd | Cuperlo | ' M5s di Grillo e Casaleggio non c' è più | non giustifichiamo l' impossibile' 2

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Il Pd, per parte sua non può scegliere la continuità in una sorta di surplace", sottolineache poi scrive: "Non si può giustificare l'. Conviene prendere atto che una linea politica si è consumata e una svolta è doverosa, compresa l'ambizione di riportare a casa quella massa di voti perduti cinque anni fa perché dirottati sull'utopia di un ex comico e oggi drammaticamente orfana, la massa di quei voti intendo, di voce e rappresentanza. Non sono affatto certo che sia un'operazione semplice, però non sono mai le battaglie facili a restituire orgoglio e speranza".

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cuperlo M5s

Il Tempo

Da questo punto di vista i vari Francesco Boccia, Gianni, Nicola Zingaretti, Giuseppe ... soprattutto, ilnon è ancora pronto per uscire allo scoperto per impegnarsi in un'alleanza stabile (...Le sfide della sinistra, la ripartenza dopo il covid. Le proposte di Gianni, esponente del Partito Democratico ed ex deputato, per un nuovo patto sociale e un nuovo ... E l'alleanza con ilè ...Condividi questo articolo:Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle di Grillo e Casaleggio semplicemente non esiste più. E non esiste più perché quel genere di aggregazione e assemblaggio tra ...C’è ancora chi crede alle favole (e cioè che Giuseppi possa “moderare” il magma grillino e che un’alleanza con partiti che non esistono possa riavvicinare il “popolo della sinistra” al Pd) in vista di ...