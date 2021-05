Padula | 60enne azzannato da un pitbull per difendere il proprio cane

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre passeggiava tenendo al guinzaglio il, unè stato attaccato dal: ricoverato in ospedale, per lui 50 punti di sutura. Un uomo è statoda unmentre passeggiava tenendo al guinzaglio il. E’ accaduto a, nel Salernitano, L’animale ha morso l’uomo di circa 60 anni, che

AZZANNATO DA UN PITBULL, 60ENNE GRAVEMENTE FERITO AD UNA GAMBA Un uomo è stato azzannato da un pitbull mentre passeggiava

Mentre passeggiava tenendo al guinzaglio il proprio cane, un 60enne è stato attaccato dal pitbull: ricoverato in ospedale, per lui 50 punti di sutura. E' rimasto ferito in gravi condizioni l'uomo azzannato da un pittbull in strada a Padula, in provincia di Salerno. Il 60enne era a passeggio con il proprio cagnolino tenuto a guinzaglio quando ...