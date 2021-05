“Non posso prometterlo”: ora Lautaro Martinez fa tremare l’Inter (Di giovedì 13 maggio 2021) Lautaro Martinez non lascia tranquilla l’Inter: la mancata promessa dell’agente dell’attaccante argentino alimenta i dubbi Promesse non se ne fanno e per l’Inter non è un bel sentire. Lautaro Martinez agita la festa scudetto dei nerazzurro. Lo fa in campo dove, dopo essere entrato in campo al posto dell’infortunato Sanchez, confezione una prestazione decisamente deludente. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021)non lascia tranquilla: la mancata promessa dell’agente dell’attaccante argentino alimenta i dubbi Promesse non se ne fanno e pernon è un bel sentire.agita la festa scudetto dei nerazzurro. Lo fa in campo dove, dopo essere entrato in campo al posto dell’infortunato Sanchez, confezione una prestazione decisamente deludente. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IlContiAndrea : #SophiaLoren “Non so se questo sarà il mio ultimo film, ne voglio fare ancora un altro e sempre più bello perché io… - CarloCalenda : Non è secco è bellissimo Giulia! Posso usarlo in campagna elettorale? - borghi_claudio : @Letenebredinot1 @GfveGianfra @AforizmyFraszky @65Ulmo @Franztrane @LiciaRonzulli Non posso permettermi di dettare… - zazoomblog : “Non posso prometterlo”: ora Lautaro Martinez fa tremare l’Inter - #posso #prometterlo”: #Lautaro - xfreehugsbaby : Posso dirlo che avete rotto con i tw o cw perché li mettete anche dove non c'è bisogno -