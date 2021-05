Natalia Paragoni rivela un inedito (e piccante) retroscena del post scelta a Uomini e Donne (Di giovedì 13 maggio 2021) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la coppia, che si era formata all’interno dello studio di Uomini e Donne, è riuscita a resistere all’ostacolo della lontananza mentre l’ex tronista era rinchiuso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e ora i due appaiono più uniti che mai. Alcuni giorni fa, infatti, Natalia aveva svelato alcuni dettagli circa la sua intimità con il fidanzato Andrea, suscitando l’ilarità e lo sgomento del web, che non aveva compreso appieno la scelta di Natalia di parlare così apertamente di alcuni aspetti molto privati della sua relazione. Natalia, però, è andata avanti per la sua strada e – incurante delle critiche – ieri sera nel corso di un’intervista con Tommaso Zorzi al Punto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 maggio 2021) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e: la coppia, che si era formata all’interno dello studio di, è riuscita a resistere all’ostacolo della lontananza mentre l’ex tronista era rinchiuso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e ora i due appaiono più uniti che mai. Alcuni giorni fa, infatti,aveva svelato alcuni dettagli circa la sua intimità con il fidanzato Andrea, suscitando l’ilarità e lo sgomento del web, che non aveva compreso appieno ladidi parlare così apertamente di alcuni aspetti molto privati della sua relazione., però, è andata avanti per la sua strada e – incurante delle critiche – ieri sera nel corso di un’intervista con Tommaso Zorzi al Punto ...

