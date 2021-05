Napoli | de Magistris | “Clemente non partecipa alle primarie”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘? Non parteciperebbe perché siamo un’esperienza autonoma e abbiamo dimostrato in questi anni che si può governare la terza città d’Italia anche stando fuori dagli schemi tradizionali dei partiti e avendo all’opposizione tutti: Pd, M5s, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia”. Così il sindaco di, Luigi de, a Radio24, parlando delle elezioni amministrative che si terranno in autunno. ”Alessandraè giovane, ha una storia importante di legalitàsp, amministra da otto anni ed è fuori dai giochi liturgici della vecchia politica – ha aggiunto de– noi rispettiamo gli avversari ma vedo che li stanno bruciando uno alla volta prima Fico ora ...

...preso il via i servizi della struttura nella prima e unica casa di accoglienza nel Comune di... con una visione di grande inclusione da parte del Sindaco Luigi dee con il grande ...Luigi de, a radio 24, parla delle prossime comunali di. E rilancia la candidatura di Alessandra Clemente a sindaco. "Alessandra Clemente ha 34 anni, amministra da 8 anni, ha una ...Rispetto alla discesa in campo di Antonio Bassolino, che si candida a sindaco di Napoli, l’attuale primo cittadino Luigi de Magistris definisce la sua scelta ”un errore politico, pur meritando rispett ...‘Se il Governo non interviene ci sarà la rivolta delle città ma mi sembra che il Governo abbia la consapevolezza che lasciare, in questo momento, indietro le città significa lasciare indietro il Paese ...