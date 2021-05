Milan, la verità sul riscatto di Tomori e sul futuro di Romagnoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Milan punterà forte sul riscatto di Tomori anche in vista della prossima stagione. Da valutare il futuro di Romagnoli: il club rossonero potrebbe aprire all’addio in vista dell’imminente sessione di mercato estiva Il Milan punta forte sul riscatto di Tomori in vista dell’imminente sessione di calciomercato. Il centrale difensivo rappresenta la priorità della società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilpunterà forte suldianche in vista della prossima stagione. Da valutare ildi: il club rossonero potrebbe aprire all’addio in vista dell’imminente sessione di mercato estiva Ilpunta forte suldiin vista dell’imminente sessione di calciomercato. Il centrale difensivo rappresenta la priorità della società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IduanJavier : RT @MilanLiveIT: ????Nel match contro il Torino, Ante #Rebic ha realizzato la tripletta più rapida (in 12 minuti) per un giocatore del #Mila… - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: ????Nel match contro il Torino, Ante #Rebic ha realizzato la tripletta più rapida (in 12 minuti) per un giocatore del #Mila… - MilanLiveIT : ????Nel match contro il Torino, Ante #Rebic ha realizzato la tripletta più rapida (in 12 minuti) per un giocatore de… - valiante_ale : Noi del Milan Twitter siamo proprio da studiare: vinci con la #Juve e temi il Torino, vinci col Toro “eh però la ma… - maxcrespino : RT @mmajernamarco: La VERITÀ È UNA SOLA IL MILAN È TORNATO QUELLO DI 6 MESI FA NEL MOMENTO DECISIVO DELLA STAGIONE ...possiamo dire tutti (… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan verità FMJ - Quei 3 Rebi a punire i 7 peccati capitali torinesi! I cambi di Nicola, per la verità molti dei titolari rimasti in panchina (addirittura Belotti e ... Il Milan si vuole fermare gli ultimi minuti, ma Rebi è a porta vuota, non può certo passarla indietro ...

Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, finisce in ospedale dopo un pestaggio da parte dei poliziotti ... figlio di Martina Colombari e dell'ex calciatore del Milan Alessandro - detto Billy - Costacurta . ... dove il ragazzo è attualmente ricoverato - e schermate dove mette nero su bianco la sua verità. - -...

MN24 - Agente Thomas: «Milan femminile interessato? Ecco la verità» MilanNews24.com I cambi di Nicola, per lamolti dei titolari rimasti in panchina (addirittura Belotti e ... Ilsi vuole fermare gli ultimi minuti, ma Rebi è a porta vuota, non può certo passarla indietro ...... figlio di Martina Colombari e dell'ex calciatore delAlessandro - detto Billy - Costacurta . ... dove il ragazzo è attualmente ricoverato - e schermate dove mette nero su bianco la sua. - -...