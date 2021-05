Melanoma | fondamentale la diagnosi precoce

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) – Alcuni consigli utili: mappatura dei nei, ridurre l’esposizione ai raggi Uv, indossare maglie e cappelli. Un controllo dermatologico preventivo èe, in assenza di rischio, con la tecnologia innovativa del Laser CO2 UltraPulse è possibile affrontare sia lesioni cutanee più lievi ma anche quelle più profonde e complesse in maniera non invasiva. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità il, una forma di tumore cutaneo, negli ultimi 10 anni ha raggiunto nel mondo i 100.000 nuovi casi l’anno: un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente. In Italia la stima dei melanomi e dei decessi ad essi attribuiti si aggira attorno a 7.000 casi l’anno. Un quadro clinico che alcuni effetti della pandemia in corso hanno addirittura aggravato. Nel corso del 2020, infatti, ilha registrato ...