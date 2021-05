La favoletta sul terrorismo non funziona (Di giovedì 13 maggio 2021) È troppo ipocrita, pedagogica, edulcorata la storia a lietofine del terrorismo narrata in questi giorni, tra l’anniversario dell’uccisione di Moro e la giornata delle vittime degli anni di piombo. È la storia che l’Italia unita – popolo, partiti e istituzioni – seppe sconfiggere il terrorismo e uscire dal tunnel. Ed è la favoletta che uniti si vince contro il Male, come oggi per il covid e ieri per il fascismo e che vide trionfare l’unità democratica, progressista e antifascista – anche se il terrorismo delle Br era anch’esso progressista e antifascista, oltre che comunista. Si trascura la decisione di sacrificare Moro, ancora salvabile, perché la sua liberazione sarebbe stata più compromettente del suo martirio; si dimentica la posizione di Craxi che si dissociò dalla linea della fermezza; e si falsa il ruolo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) È troppo ipocrita, pedagogica, edulcorata la storia a lietofine delnarrata in questi giorni, tra l’anniversario dell’uccisione di Moro e la giornata delle vittime degli anni di piombo. È la storia che l’Italia unita – popolo, partiti e istituzioni – seppe sconfiggere ile uscire dal tunnel. Ed è lache uniti si vince contro il Male, come oggi per il covid e ieri per il fascismo e che vide trionfare l’unità democratica, progressista e antifascista – anche se ildelle Br era anch’esso progressista e antifascista, oltre che comunista. Si trascura la decisione di sacrificare Moro, ancora salvabile, perché la sua liberazione sarebbe stata più compromettente del suo martirio; si dimentica la posizione di Craxi che si dissociò dalla linea della fermezza; e si falsa il ruolo ...

