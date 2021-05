Italia Viva contro Report: “Una fattura da 45mila euro per un servizio contro Renzi”. Ranucci: “Mai pagata una fonte”. Copasir chiede a Draghi indagine interna (Di giovedì 13 maggio 2021) Polemiche per un servizio di Report su Renzi. Luciano Nobili presenta una interrogazione parlamentare. ROMA – Nuova bufera sulla Rai. Mentre tiene ancora banco la questione Fedez, scoppia una polemica per un servizio di Report su Matteo Renzi. Nel mirino del partito di Italia Viva sono finiti alcuni approfondimenti andati in onda nelle scorse settimane. Italia Viva contro Report A presentare una interrogazione parlamentare al ministro Franco è stato il deputato Luciano Nobili. “Una presunta fattura da 45mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Polemiche per undisu. Luciano Nobili presenta una interrogazione parlamentare. ROMA – Nuova bufera sulla Rai. Mentre tiene ancora banco la questione Fedez, scoppia una polemica per undisu Matteo. Nel mirino del partito disono finiti alcuni approfondimenti andati in onda nelle scorse settimane.A presentare una interrogazione parlamentare al ministro Franco è stato il deputato Luciano Nobili. “Una presuntadaad una società lussemburghese per confezionare un...

Advertising

a_padellaro : CALENDA IDOLO A DESTRA I pochi lettori di questa rubrica sanno del mio debole per Carlo Calenda che assai ci ralleg… - fattoquotidiano : LA BRUTTA FINE DI 'ITALIA VIVA RIMINI' 'E i palestinesi?', hanno osato criticare il partito e guardate come è finit… - marcodimaio : Il Presidente #Mattarella ha nominato #PieroAngela Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica:… - Icompetenti : In tutto il mondo ci sono manifestazioni a favore del popolo Palestinese, e i politici a favore degli Israeliani si… - chinganchuk1 : Sicuramente Italia Viva non e' un partito ne' di sinistra ne' di centro. Ultimamente inizio a sopettare che siano s… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Copasir:inchiesta su caso Mancini - Renzi 16.12 Copasir:inchiesta su caso Mancini - Renzi Il Copasir chiede al presidente del Consiglio Draghi di attivare un'inchiesta interna sull'incontro in un autogrill tra il leader di Italia Viva Renzi e il dirigente del Dis Mancini, come documentato dalla trasmissione Report. L'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza ha deciso l'avvio della procedura per ...

Libri, con 'Rika' Vattani chiude la trilogia giapponese E' la parabola di Rika, 17enne giapponese che in Italia si trova a vivere una terribile avventura ... E' stato difficilissimo ma appassionante, e ora per me Rika è viva: vedere uscire questo libro è ...

“E i palestinesi no?”, Italia Viva Rimini critica su Twitter l’appoggio del partito a… Il Fatto Quotidiano Senza i referendum non si farà nessuna Riforma della Giustizia. Conversazione Rippa - Rintallo Della riforma sulla Giustizia si parla da decenni, ma appare improbabile che con gli equilibri di questo parlamento posso trovare una sua reale realizzazione verso una giustizia-giusta. E questo nono ...

Tre irpini al Giro d’Italia... Saranno gli atripaldesi Marco Miele, Adolfo Rodia e Giuseppe Albanese i ciclisti dell’Eco Team Miele a prendere parte alla tappa Vinchiaturo - Guardia Sanframonti di sabato 15 maggio. Lo faranno con d ...

16.12 Copasir:inchiesta su caso Mancini - Renzi Il Copasir chiede al presidente del Consiglio Draghi di attivare un'inchiesta interna sull'incontro in un autogrill tra il leader diRenzi e il dirigente del Dis Mancini, come documentato dalla trasmissione Report. L'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza ha deciso l'avvio della procedura per ...E' la parabola di Rika, 17enne giapponese che insi trova a vivere una terribile avventura ... E' stato difficilissimo ma appassionante, e ora per me Rika è: vedere uscire questo libro è ...Della riforma sulla Giustizia si parla da decenni, ma appare improbabile che con gli equilibri di questo parlamento posso trovare una sua reale realizzazione verso una giustizia-giusta. E questo nono ...Saranno gli atripaldesi Marco Miele, Adolfo Rodia e Giuseppe Albanese i ciclisti dell’Eco Team Miele a prendere parte alla tappa Vinchiaturo - Guardia Sanframonti di sabato 15 maggio. Lo faranno con d ...