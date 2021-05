“Io apro”. È guerra tra un ristoratore che si batte contro le chiusure e il Comune di Firenze (Di giovedì 13 maggio 2021) Un animatore del movimento “Io apro”, che contesta le chiusure imposte a bar e ristoranti, nel tempo ha collezionato “numerose violazioni alle normative anti-Covid” e l'”inosservanza dei provvedimenti dell’attività”. Pur di rimanere aperta, la pizzeria Da Tito, infatti, non ha badato alle multe, alle ordinanze e alle chiusure temporanea, continuando con la sua attività. E ora Momi El Hawi, rischia grosso. Ma non molla, e continua la sua battaglia per far rimanere aperto il locale di Firenze, a costo di non rispettare le norme decise dal governo per evitare la diffusione del nuovo coronavirus.



E ora il Comune, guidato dal piddino Nardella, ha deciso di usare il pugno dure e punta a una chiusura definitiva dell'attività. Momi, però, non è stato fermato nemmeno dai sigilli, rotti a metà aprile dopo ...

