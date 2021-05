Inter, Lukaku e altri interisti multati per aver partecipato ad una festa in hotel a Milano (Di giovedì 13 maggio 2021) Lukaku e altre 23 persone, tra cui alcuni calciatori dell’Inter, sono stati multati per aver partecipato ad una festa in un hotel di Milano, questa notte. Lo scrive, su Twitter, Giovanni Capuano. “La presenza di una sala eventi segnalata ai Carabinieri che sono Intervenuti. Erano in corso celebrazioni per il compleanno dell’attaccante belga”. #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell’#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milano. La presenza all’Interno di una sala eventi segnalata ai Carabinieri che sono Intervenuti. Erano in corso celebrazioni per il compleanno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021)e altre 23 persone, tra cui alcuni calciatori dell’, sono statiperad unain undi, questa notte. Lo scrive, su Twitter, Giovanni Capuano. “La presenza di una sala eventi segnalata ai Carabinieri che sonovenuti. Erano in corso celebrazioni per il compleanno dell’attaccante belga”. #e altre 23 persone (tra cui calciatori dell’#per unaquesta notte in undi. La presenza all’no di una sala eventi segnalata ai Carabinieri che sonovenuti. Erano in corso celebrazioni per il compleanno ...

