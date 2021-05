Inter, intervento dei carabinieri per fermare una festa: Lukaku e altri giocatori nerazzurri multati (Di giovedì 13 maggio 2021) Guai in vista per l’Inter a causa di una festa per il compleanno di Lukaku: come riportato da Sportmediaset, alle 3 di questa notte, a Milano, sono Intervenuti i carabinieri in seguito a una segnalazione di un possibile evento in una sala di un Hotel. In quest’ultima, infatti, si stava festeggiando il compleanno di Lukaku quando le forze dell’ordine sono Intervenute: oltre al belga sarebbero state identificate 23 persone. Tra questi, altri calciatori nerazzurri come Hakimi, Young e Perisic e il direttore dell’Hotel in cui si è organizzato l’evento, che verranno tuti sanzionati per violazione di norme anti-Covid. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Guai in vista per l’a causa di unaper il compleanno di: come riportato da Sportmediaset, alle 3 di questa notte, a Milano, sonovenuti iin seguito a una segnalazione di un possibile evento in una sala di un Hotel. In quest’ultima, infatti, si stava festeggiando il compleanno diquando le forze dell’ordine sonovenute: oltre al belga sarebbero state identificate 23 persone. Tra questi,calciatoricome Hakimi, Young e Perisic e il direttore dell’Hotel in cui si è organizzato l’evento, che verranno tuti sanzionati per violazione di norme anti-Covid.

Advertising

davideinno85 : RT @francescoceccot: Nessuna festa con violazione delle norme Anti-Covid per Lukaku e altri giocatori dell'inter dopo l'intervento delle fo… - senisregna : RT @francescoceccot: Nessuna festa con violazione delle norme Anti-Covid per Lukaku e altri giocatori dell'inter dopo l'intervento delle fo… - pol2187 : RT @francescoceccot: Nessuna festa con violazione delle norme Anti-Covid per Lukaku e altri giocatori dell'inter dopo l'intervento delle fo… - Francescovic17 : RT @francescoceccot: Nessuna festa con violazione delle norme Anti-Covid per Lukaku e altri giocatori dell'inter dopo l'intervento delle fo… - gilnar76 : Inter, intervento ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter intervento Milan, i magnifici 7. Rossoneri al settimo cielo ... ma possiamo anche ricordare il 6 a 0 che il Milan rifilò all'Inter in un Inter - Milan l'11 maggio ... La difesa è stata quasi spettatrice non pagante, se non per un intervento di Gigio Donnarumma su ...

Inter, Lukaku festeggia il compleanno con 23 persone - Intervengono i Carabinieri Romelu Lukaku protagonista di un party non autorizzato che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Ecco cosa è successo la scorsa notte L'Inter ha appena festeggiato lo scudetto dopo una grande stagione in Serie A agli ordini di Antonio Conte. Anche ieri, i nerazzurri ...

LIVE- Inter-Roma 0-0. Ammonito Darboe per un intervento su Sanchez Pagine Romaniste Tricase, muore dopo l'intervento: due medici a processo Lecce - Due medici a giudizio per la morte di una paziente. Sarà un processo a stabilire le eventuali responsabilità di due neurochirurghi del Cardinale Panico di Tricase. È la figlia della vittima a ...

VERTENZA DENSO SAN SALVO: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DI SINISTRA ITALIANA CHIETI – “Abbiamo attivato il nostro deputato e segretario nazionale Nicola Fratoianni sulla gravissima vertenza Denso di San Salvo, che rischia di diventare l’ennesima tragedia occupazionale Abruzzes ...

... ma possiamo anche ricordare il 6 a 0 che il Milan rifilò all'in un- Milan l'11 maggio ... La difesa è stata quasi spettatrice non pagante, se non per undi Gigio Donnarumma su ...Romelu Lukaku protagonista di un party non autorizzato che ha richiesto l'dei Carabinieri. Ecco cosa è successo la scorsa notte L'ha appena festeggiato lo scudetto dopo una grande stagione in Serie A agli ordini di Antonio Conte. Anche ieri, i nerazzurri ...Lecce - Due medici a giudizio per la morte di una paziente. Sarà un processo a stabilire le eventuali responsabilità di due neurochirurghi del Cardinale Panico di Tricase. È la figlia della vittima a ...CHIETI – “Abbiamo attivato il nostro deputato e segretario nazionale Nicola Fratoianni sulla gravissima vertenza Denso di San Salvo, che rischia di diventare l’ennesima tragedia occupazionale Abruzzes ...