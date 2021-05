Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini (3) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Dopo una fase di mappatura e ascolto, si è passati alle attività sul campo, con un tour di 4 tappe per conoscere direttamente le istanze delle parti più attive, attraverso un questionario specifico. La settimana scorsa, inoltre, è stata la volta di “Underwater Place, immersi nel quartiere”, un nuovo progetto radiofonico realizzato insieme a Shareradio, che desidera raccontare gli “spazi condivisi” una volta inaugurata la nuova sede, parlare di tematiche legate all'attività di Gruppo CAP come l'acqua, la sostenibilità e l'economia circolare, ma anche di città e comunità sostenibili, di socialità e quartieri, di cultura, arte, ibridazione degli spazi e tanto altro. La firma del patto è avvenuta a distanza di una settimana esatta dalla firma del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile, promosso da Regione Lombardia, con cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Dopo una fase di mappatura e ascolto, si è passati alle attività sul campo, con un tour di 4 tappe per conoscere direttamente le istanze delle parti più attive, attraverso un questionario specifico. La settimana scorsa, inoltre, è stata la volta di “Underwater Place, immersi nel”, un nuovo progetto radiofonico realizzato insieme a Shareradio, che desidera raccontare gli “spazi condivisi” una volta inaugurata la nuova sede, parlare di tematiche legate all'attività diCAP come l'acqua, la sostenibilità e l'economia circolare, ma anche di città e comunità sostenibili, di socialità e quartieri, di cultura, arte, ibridazione degli spazi e tanto altro. La firma delè avvenuta a distanza di una settimana esatta dalla firma del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile, promosso da Regione Lombardia, con cui ...

