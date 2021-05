FELICISSIMA SERA: PIO E AMEDEO FANNO IL BIS SU CANALE 5 E NON È FINITA QUI… (Di giovedì 13 maggio 2021) “Una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei giovani vecchi, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social”. Con queste parole Pio e AMEDEO hanno presentato FELICISSIMA SERA, lo show del venerdì SERA di CANALE 5. Tre puntate tra ospiti, risate, riflessioni, anche polemiche, che hanno fatto il pieno di ascolti. Visti i risultati ottenuti, poteva non tornare FELICISSIMA SERA nella prossima stagione tv? Il settimanale Oggi riferisce infatti che “l’irriverente programma di Pio e AMEDEO, che ha spopolato in prima SERAta su CANALE 5, tornerà anche il prossimo anno“. Il loro show ha riportato sull’ammiraglia Mediaset un varietà come ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 maggio 2021) “Una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei giovani vecchi, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social”. Con queste parole Pio ehanno presentato, lo show del venerdìdi5. Tre puntate tra ospiti, risate, riflessioni, anche polemiche, che hanno fatto il pieno di ascolti. Visti i risultati ottenuti, poteva non tornarenella prossima stagione tv? Il settimanale Oggi riferisce infatti che “l’irriverente programma di Pio e, che ha spopolato in primata su5, tornerà anche il prossimo anno“. Il loro show ha riportato sull’ammiraglia Mediaset un varietà come ...

Advertising

fanpage : #FelicissimaSera confermato per una seconda edizione #PioeAmedeo - zazoomblog : Pio e Amedeo confermata la seconda edizione di “Felicissima Sera”: l’indiscrezione - #Amedeo #confermata #seconda… - Obiettiv0 : RT @fanpage: #FelicissimaSera confermato per una seconda edizione #PioeAmedeo - ilSipontinoNet : #PioeAmedeo confermati da Mediaset ?? #FelicissimaSera torna con una seconda edizione ?? - marcoluci1 : RT @fanpage: #FelicissimaSera confermato per una seconda edizione #PioeAmedeo -