Elisa Mondelli | ' L' equilibrio tra bellezza | forma fisica e benessere mentale è il segreto per una sana longevità'

Advertising

zazoomblog : Elisa Mondelli: Lequilibrio tra bellezza forma fisica e benessere mentale è il segreto per una sana longevità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Mondelli

TGCOM

... l'esame per diventare farmacista e poi un' avventura imprenditoriale di grande successo per garantire una longevità in salute : è la storia di, co - fondatrice di The Longevity Suite ......saluto a Filippo, con i funerali che si sono svolti sulla riva di fronte all'azzurro del suo lago che ieri si confondeva con il cielo. Insieme a mamma Monica, papà Giudo e la sorellac'...Il gruppo di Patti Futura in sinergia con il proprio consigliere Filippo Tripoli, si arricchisce della collaborazione, tra gli altri, di Enza Mondello, ...Un percorso aziendale che l’ha vista raggiungere posizioni apicali, l’esame per diventare farmacista e poi un’ avventura imprenditoriale di grande successo per garantire una longevità in salute: è la ...