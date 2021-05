DualSense | confermati i nuovi colori

(Di giovedì 13 maggio 2021) Arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di PlayStation la conferma della disponibilità deiper i controllerNei giorni scorsi vi avevamo già riferito della circolazione di alcune indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo sul mercato di modelli didaidiversi. Fino ad ora, infatti, i controller della PlayStation 5 erano stati resi disponibili solamente nella versione standard, in bianco e nero.per i: la conferma arriva da Sony A rendere ufficiale la notizia ci ha pensato Sony che, tramite l’account Twitter ufficiale di PlayStation, ha pubblicato le prime immagini promozionali delle versioni adei. Come possiamo evincere ...

...articolo vogliamo quindi radunare quelli che sono i migliori accessori per PS5 giàcome ... I migliori accessori per PS5 ControllerLogitech G432 Remote ControllerCharging ...... questa sfrutterà le caratteristiche uniche offerte dal, ovvero il feedback aptico ed i ...anche i tempi di caricamenti migliorati e la possibilità di cross - play tra giocatori ...Comprare una PlayStation 5 è ancora un'impresa tutt'altro che semplice a causa dell'ormai cronica carenza di scorte e la situazione sembra destinata a protrarsi ancora per mesi. Chi però è riuscito a ...Arriva dall'account twitter ufficiale di Sony la conferma della disponibilità dei nuovi colori per i controller DualSense per PlayStation 5.