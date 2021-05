Crotone Verona 0-0 LIVE | tutto pronto allo Scida

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 maggio 2021)stadio, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacastadio “”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pereira Messias Cigarini Benali Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.(3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, ...