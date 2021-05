Covid Italia, report Gimbe: morti e contagi in calo (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua il calo in Italia di nuovi casi di Covid (-19%) e dei decessi (-15,4%) anche nella settimana 5-11 maggio. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali: in 35 giorni -49,1% i ricoveri con sintomi e -45,1% le terapie intensive. Questo il quadro tracciato dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. I nuovi casi scendono a 63.409 da 78.309, i decessi a 1.544 da 1.826. In calo anche gli attualmente positivi (363.859 da 413.889), le persone in isolamento domiciliare (346.866 rispetto a 393.290), i ricoveri con sintomi (14.937 contro 18.176) e le terapie intensive (2.056 da 2.423). “L’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua ilindi nuovi casi di(-19%) e dei decessi (-15,4%) anche nella settimana 5-11 maggio. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali: in 35 giorni -49,1% i ricoveri con sintomi e -45,1% le terapie intensive. Questo il quadro tracciato dal monitoraggio indipendente della Fondazione. I nuovi casi scendono a 63.409 da 78.309, i decessi a 1.544 da 1.826. Inanche gli attualmente positivi (363.859 da 413.889), le persone in isolamento domiciliare (346.866 rispetto a 393.290), i ricoveri con sintomi (14.937 contro 18.176) e le terapie intensive (2.056 da 2.423). “L’ulterioredei nuovi casi settimanali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia "Sfuggono al tracciamento ". Caccia ai positivi fantasma Non bastavano le varianti del Covid a far crescere il timore di una nuova impennata della curva ... In Europa e in Italia presto potrebbero arrivare sugli scaffali di supermercati e farmacie i test ...

Rapporto Eurispes: sempre più poveri, nel 2020 persi 440mila posti lavoro "Le statistiche ufficiali parlano di 4,6 milioni di poveri assoluti nell'Italia pre - Covid, un numero certamente inferiore alla realtà. Di appartenenti ad un ceto medio che arranca, anche se ...

Coronavirus oggi: in Italia 25 milioni di vaccini somministrati Il Sole 24 ORE For a Better Life: storie di immigrazione della comunità italiana di Myrtleford Un gruppo collegato all'università della terza età di Myrtleford ha raccolto le storie di circa trenta famiglie italiane residenti nel distretto australiano, che per decenni fu una delle capitali aust ...

Polizia, fiducia rafforzata nei cittadini nell'anno del Covid: i dati del rapporto Eurispes 2021 Nell’anno in cui la pandemia ha sconvolto gli equilibri globali, i dati dell’ultimo rapporto Eurispes attestano la rafforzata fiducia che i cittadini ripongono nella Polizia di Stato ...

