Comune Napoletano e Caf uniti per dare sospiro di sollievo a chi è in difficoltà (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Giugliano è pronto a stringere una convenzione con il CAf per le famiglie in difficoltà. È l'avviso pubblico dell'amministrazione comunale finalizzato, si legge, "ad ottenere manifestazioni di interesse alla stipula di apposita convenzione, da parte dei centri di assistenza fiscale con sede a Giugliano, per la gestione del sistema di agevolazioni sulle tariffe energetiche". Si tratta quindi di dare la possibilità a tutti i CAF del territorio che lo vorranno, di assistenza al cittadino nella compilazione dei moduli di istanza per ottenere la compensazione per la spesa da sostenere per le varie bollette. Tra l'altro, oltre questo ruolo, i centri convenzionati accompagneranno i residenti nella compilazione della modulistica per ottenere l'Assegno Nucleo Familiare, l'Assegno di Maternità e per ...

