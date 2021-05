Bruno Barbieri - 4 Hotel: nuove difficoltà e sempre più attenzione al territorio (Di giovedì 13 maggio 2021) Abbiamo intervistato lo chef stellato per la nuova stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel, parlando di nuove categorie, nuove location e sopratutto amore per il proprio territorio. Lo chef ed esperto di hôtellerie Bruno Barbieri è di nuovo in viaggio per un'altra stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel, lo show di successo, prodotto originale Sky realizzato da Banijay Italia, che torna sugli schermi a partire dal 13 maggio 2021, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, e sempre disponibile on demand. Barbieri sarà, come nelle precedenti stagioni e per ciascun episodio, giudice di quattro Hotel situati nei luoghi più interessanti del nostro paese: Venezia, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) Abbiamo intervistato lo chef stellato per la nuova stagione di- 4, parlando dicategorie,location e sopratutto amore per il proprio. Lo chef ed esperto di hôtellerieè di nuovo in viaggio per un'altra stagione di- 4, lo show di successo, prodotto originale Sky realizzato da Banijay Italia, che torna sugli schermi a partire dal 13 maggio 2021, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, edisponibile on demand.sarà, come nelle precedenti stagioni e per ciascun episodio, giudice di quattrosituati nei luoghi più interessanti del nostro paese: Venezia, ...

