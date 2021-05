Baci e abbracci a Milano con Tommaso Stanzani: Tommaso Zorzi sbotta su IG (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle ultime settimane si è parlato molto della vita privata di Tommaso Zorzi, che per sua stessa ammissione negli ultimi due anni era stato single. Fino a una decina di giorni fa si pensava che il vincitore del Grande Fratello Vip 5, nonché attuale opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, fosse fidanzato con una ragazzo torinese di nome Lorenzo, con cui era stato avvistato diverse volte. Poi però Lorenzo è sparito e qualche giorno fa Zorzi è stato avvistato a passeggio a Milano con Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20 che Zorzi aveva già notato guardando il talent. Sul numero di “Chi” in edicola a partire da oggi, poi, sono state pubblicate le foto eloquenti di un secondo avvistamento dei due ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle ultime settimane si è parlato molto della vita privata di, che per sua stessa ammissione negli ultimi due anni era stato single. Fino a una decina di giorni fa si pensava che il vincitore del Grande Fratello Vip 5, nonché attuale opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, fosse fidanzato con una ragazzo torinese di nome Lorenzo, con cui era stato avvistato diverse volte. Poi però Lorenzo è sparito e qualche giorno faè stato avvistato a passeggio acon, ballerino di Amici 20 cheaveva già notato guardando il talent. Sul numero di “Chi” in edicola a partire da oggi, poi, sono state pubblicate le foto eloquenti di un secondo avvistamento dei due ...

