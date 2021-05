Auto elettriche - Glencore avverte l'Occidente sul futuro dominio della Cina (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli Stati Uniti e l'Europa rischiano di dover affrontare un futuro predominio cinese nel campo dei veicoli elettrici, se non si assicurano stabili forniture di materie prime per batterie: l'avvertimento è stato lanciato da Ivan Glasenberg, amministratore delegato della Glencore, la maggior azienda mineraria al mondo, durante un evento del Financial Times sul futuro del settore Automobilistico. Il predominio minerario. In fin dei conti, non si tratta del primo monito di questo tono, ma stavolta l'allarme è lanciato da un interlocutore che più di chiunque altro conosce i meccanismi dell'approvvigionamento di materie prime fondamentali per la mobilità a batteria: la Glencore è infatti il principale trader al mondo di minerali e ha una forte presenza ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli Stati Uniti e l'Europa rischiano di dover affrontare unprecinese nel campo dei veicoli elettrici, se non si assicurano stabili forniture di materie prime per batterie: l'avvertimento è stato lanciato da Ivan Glasenberg, amministratore delegato, la maggior azienda mineraria al mondo, durante un evento del Financial Times suldel settoremobilistico. Il preminerario. In fin dei conti, non si tratta del primo monito di questo tono, ma stavolta l'allarme è lanciato da un interlocutore che più di chiunque altro conosce i meccanismi dell'approvvigionamento di materie prime fondamentali per la mobilità a batteria: laè infatti il principale trader al mondo di minerali e ha una forte presenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Antitrust, multa di oltre 100 milioni a Google per abuso posizione dominante ... in particolare per quanto riguarda il potenziamento di una rete di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche adeguata alla fase di crescita e di evoluzione della domanda di servizi di ...

Google su multa Antitrust: siamo in disaccordo, valuteremo prossimi passi Per esempio, abbiamo introdotto modelli di riferimento per le app di navigazione, di ricarica per le auto elettriche e per il parcheggio, che sono aperti e a disposizione degli sviluppatori". 13 - 05 ...

Auto elettriche, come sarà la prossima generazione di batterie Il Sole 24 ORE Kallenius: "Daimler farà auto termiche finché converrà" Auto a benzina e Diesel usate come "bancomat" per la transizione, non facile anche per l'occupazione, alla mobilità elettrica. Questa è la prospettiva che Ola Kallenius, numero uno di Daimler e quindi ...

Tavares: "Auto elettriche troppo costose e forzate dai governi" Il numero uno di Stellantis a "Future of the Car" organizzata dal Financial Times ha parlato chiaro All’orizzonte c’è l’ auto elettrica, ma il futuro prossimo? La transizione alla mobilità a zero emis ...

