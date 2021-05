Assowedding | Settore a picco | governo ignora tempistica organizzazione matrimoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Labitalia) - "Per il wedding ilsta prendendo decisioni senza sapere in cosa consista il nostro lavoro. Anche se ilwedding dovesse riaprire domani, non cambia di molto la nostra situazione. Per pianificare uno, andiamo da un minimo di 6 mesi fino a oltre un anno". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Stefania Arrigoni, fondatore, l', punto di riferimento a livello nazionale neldel wedding, che offre anche un percorso formativo propedeutico all'esame di certificazione professionale. "Molti - sottolinea - cominciano un anno e mezzo prima della data delo a chiedere informazioni, soprattutto se ci si vuole sposare in qualche location importante. E' dunque unache ...