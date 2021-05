Acquario (Di giovedì 13 maggio 2021) “È una buona cosa quando le persone sono diverse dall’immagine che hai di loro”, diceva lo scrittore Boris Pasternak, dell’. “Se non puoi inserirle in una categoria, significa che almeno una parte di loro è come un essere... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) “È una buona cosa quando le persone sono diverse dall’immagine che hai di loro”, diceva lo scrittore Boris Pasternak, dell’. “Se non puoi inserirle in una categoria, significa che almeno una parte di loro è come un essere... Leggi

Advertising

seilarsenico : mio e shun all'acquario @donutsaholic @wizard17wheezes - Valezof : RT @OsservaMy: Vecchia cabina telefonica trasformata in acquario. . ~ Osaka - Japan - IannoneVincenza : RT @scherbatznic: classifica dei segni per me, ditemi il vostro 1. capricorno (solo per il mio ascendente) 2. vergine 3. leone 4. scorpion… - scemochileggeah : @naatlux MA BASTAAAAAA CI SONO SEGNI COME ACQUARIO O GEMELLI - weasleytwinzz : @Trisss_______ io sono gemelli, ascendente vergine con luna acquario...accostamenti un po’ di merda però i gemelli… -