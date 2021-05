Uomini e donne, Gianni Sperti contro Elisabetta: ‘Allora sei una sc*ma’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianni Sperti non ha avuto peli sulla lingua ed ha attaccato senza remore la dama del Trono Over Elisabetta Simone, arrivando a darle della ‘scema’. Il tutto è andato in onda nella puntata di Uomini e donne di oggi 11 maggio. Di seguito vediamo cosa è accaduto e cosa ha portato l’opinionista a sbottare contro la dama. Elisabetta dorme con Luca, Gianni sbotta: ‘Sei scema allora!’ A Uomini e donne si è tornati a parlare della storia tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone e che sembrava essersi conclusa già la scorsa settimana. In puntata però, la dama ha confessato di aver rivisto il cavaliere e di esserci uscita a cena. Ma non è tutto, perché a domanda diretta di Maria De Filippi, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021)non ha avuto peli sulla lingua ed ha attaccato senza remore la dama del Trono OverSimone, arrivando a darle della ‘scema’. Il tutto è andato in onda nella puntata didi oggi 11 maggio. Di seguito vediamo cosa è accaduto e cosa ha portato l’opinionista a sbottarela dama.dorme con Luca,sbotta: ‘Sei scema allora!’ Asi è tornati a parlare della storia tra Luca Cenerelli edSimone e che sembrava essersi conclusa già la scorsa settimana. In puntata però, la dama ha confessato di aver rivisto il cavaliere e di esserci uscita a cena. Ma non è tutto, perché a domanda diretta di Maria De Filippi, ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - RassegnaZampa : In #Piemonte la #parità retributiva tra uomini e donne ora è legge - PMO_W : RT @halisa11: @laGigogin Fa il paio con cazzata dell'AZ alle donne under 50,pur se é emerso da studi che in quella fascia/genere, il rischi… -