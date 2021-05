Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 13 | 10

(Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio le vaccinazioni l’allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia italiana Nella seconda metà delgli investimenti sostenuti dall’Unione Europea dovrebbero portare l’economia su un percorso di attenzione sostenuta che dovrebbe consentire la crescita di tornare a livello pre pandemia entro la fine del 2022 lo scrive La Commissione Europea nella televisione economiche di primavera che rivedono al rialzo il PIL italiano a 4,2 % quest’anno e il 4 e 4 il prossimo Quanto al debito pubblico continua a salire nelMa poi cominciare a scendere dal 2022 la spinta del colore povere indicata in più 1,2 % dal commissario Gentiloni l’istituto superiore di sanità lavora un modello di valutazione del rischio di ...

Delhi ha superato ieri il triste record di 20.000 morti per Covid, con 5.000 vittime registrate solo nelledue settimane. Il quotidiano The Hindu ricostruisce che dall'inizio della pandemia sono passati 161 giorni prima di raggiungere i primi 5.000 decessi, poi altri 83 per arrivare a 10.000; da ...