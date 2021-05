Top Gun Racing: la squadra che mancava è pronta per Indy (Di mercoledì 12 maggio 2021) La entry list della 500 miglia di Indianapolis è ormai completa. L’ultimo tassello del puzzle, il Top Gun Racing, si è finalmente aggiunto, dopo che il team ha ricevuto la fornitura del motore Chevrolet. La scuderia ha girato al World Wide Technology Raceway (o Gateway International Raceway, se preferite), con il suo pilota RC Enerson. Il 24enne della Florida, quattro gare all’attivo nella IndyCar, ha percorso alcuni giri sull’ovale corto al volante della Dallara numero 75. Enerson è il 36esimo pilota iscritto alla Indianapolis 500 di quest’anno, che si presenta così con un parterre bello ricco. La gara si svolgerà il 30 maggio prossimo, con le tribune aperte per il 40% della sua capienza. Indianapolis 500, entry list: la carica dei 36 (provvisori) Top Gun Racing: chi sono? Il team Top Gun è una realtà nuova nel mondo delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) La entry list della 500 miglia di Indianapolis è ormai completa. L’ultimo tassello del puzzle, il Top Gun, si è finalmente aggiunto, dopo che il team ha ricevuto la fornitura del motore Chevrolet. La scuderia ha girato al World Wide Technology Raceway (o Gateway International Raceway, se preferite), con il suo pilota RC Enerson. Il 24enne della Florida, quattro gare all’attivo nellaCar, ha percorso alcuni giri sull’ovale corto al volante della Dallara numero 75. Enerson è il 36esimo pilota iscritto alla Indianapolis 500 di quest’anno, che si presenta così con un parterre bello ricco. La gara si svolgerà il 30 maggio prossimo, con le tribune aperte per il 40% della sua capienza. Indianapolis 500, entry list: la carica dei 36 (provvisori) Top Gun: chi sono? Il team Top Gun è una realtà nuova nel mondo delle ...

