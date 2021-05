Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | Cainero e Cassandro volano nella finalissima del Mixed Team di skeet

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo i successi delle gare a squadre, l’Italia delterza tappa delladel, in corso di svolgimento adel Garda – potrà giocarsi un’altra possibile vittoria. Chiarae Tammaro(Italia 2) infatti sono approdatideldi(che partirà alle ore 15.30), al termine di uno spareggio a tre che li ha visti ottenere la seconda testa di serie, dove se la vedranno contro ilUSA 1 di Amber English e Vincent Hancock in un scontro fra titani. Sbriciolando 146 dei 150 piattelli a disposizione, gli alfieri tricolore sono arrivati allo shoot off a tre contro ...

L'Inno di Mameli ha chiuso la terza giornata di gare della Prova di Coppa del Mondo ISSF. Sulla vetta del podio sono saliti entrambi i teams in gara, sia quello femminile composto da Diana Bacosi, Chi ...