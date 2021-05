Sophia Loren vince il David di Donatello dopo oltre 60 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa bellissima Sophia Loren ha vinto il David di Donatello alla veneranda età di 86 anni grazie al film “La vita davanti a sé” come miglior attrice protagonista. L’ultima volta era accaduto più di 60 anni fa. Queste le parole della bellissima attrice napoletana: “E’ difficile pensare che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di 60 anni fa, ma stasera sembra di nuovo la prima volta. Vi ringrazio per questo applauso meraviglioso. L’emozione è la stessa, anche di più, e la gioia è la stessa. Ringrazio per l’impegno e il supporto la nostra fantastica squadra di produzione. Condivido questo premio con tutto il cast e specialmente il protagonista con me, un bambino meraviglioso che si chiama Ibrahima, un giovane ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa bellissimaha vinto ildialla veneranda età di 86grazie al film “La vita davanti a sé” come miglior attrice protagonista. L’ultima volta era accaduto più di 60fa. Queste le parole della bellissima attrice napoletana: “E’ difficile pensare che la prima volta che ho ricevuto unsia stato più di 60fa, ma stasera sembra di nuovo la prima volta. Vi ringrazio per questo applauso meraviglioso. L’emozione è la stessa, anche di più, e la gioia è la stessa. Ringrazio per l’impegno e il supporto la nostra fantastica squadra di produzione. Condivido questo premio con tutto il cast e specialmente il protagonista con me, un bambino meraviglioso che si chiama Ibrahima, un giovane ...

Advertising

NetflixIT : Sophia Loren È il cinema. - MarioManca : Sophia Loren è l'attrice ad aver vinto più volte nella storia dei #daviddidonatello: 7 premi. #David2021 - Agenzia_Ansa : La notte dei David di Donatello 2021, Sophia Loren migliore attrice per per La Vita davanti a sé: 'Non so se questo… - GiorgiaMidili1 : RT @Manuel_Real_Off: Sophia Loren patrimonio mondiale dell’umanità #David2021 - sunfloweirdd : RT @NetflixIT: Sophia Loren È il cinema. -