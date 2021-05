Sophia Loren ed Emma Torre hanno regalato le più belle emozioni ai David di Donatello

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Alla cerimonia deidil’emozione e la tenerezza più grande leregalateed, figlia di Mattia. La grande, è stata premiata come migliore attrice protagonista per il film “La vita davanti a sé”, diretto dal figlio Edoardo Ponti. La piccolaaccompagnata dalla mamma Francesca, ha ritirato il premio per la migliore la sceneggiatura del film “Figli” vinto dal padre Mattia, prematuramente scomparso. Due protagoniste,ed, checommosso il pubblico, bucato lo schermo con il loro candore, lazza ma anche la forza sprigionata dalle rispettive età. Nessuna sorpresa per le ...

NetflixIT : Sophia Loren È il cinema. - sole24ore : A Sophia Loren il David di Donatello che emoziona tutti - MarioManca : Sophia Loren è l'attrice ad aver vinto più volte nella storia dei #daviddidonatello: 7 premi. #David2021

a 86 anni è incantevole con il suo lungo vestito di paillettes blu Giorgio Armani Privé. La diva, che porta con disinvoltura i preziosi di Damiani, ritira il suo settimo David di ...... Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE per il film Miss Marx MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA per il film La vita davanti a sé MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA Elio ...