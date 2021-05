Sonego-Mager oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 12 maggio 2021) oggi, mercoledì 12 maggio, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager scenderanno in campo nel 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. Nella Grand Stand Arena i due azzurri si contenderanno l’accesso agli ottavi di finale, traguardo assai prestigioso in un torneo di questa tipologia e difficoltà. Mager è sicuramente la sorpresa del primo round: il ligure, infatti, si è imposto contro il ben più quotato australiano Alex de Minaur, esprimendo un tennis brillante. Per lui si è trattato del primo pass conquistato in carriera in un Masters1000. Dall’altra parte del campo ci sarà però un avversario con una grande esperienza alle spalle di match di questo livello e con il desiderio di proseguire il proprio percorso sulla terra rossa del Foro Italico. Sonego, caricato dal successo contro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021), mercoledì 12 maggio, Lorenzoe Gianlucascenderanno in campo nel 2° turno deglid’Italia 2021 di tennis. Nella Grand Stand Arena i due azzurri si contenderanno l’accesso agli ottavi di finale, traguardo assai prestigioso in un torneo di questa tipologia e difficoltà.è sicuramente la sorpresa del primo round: il ligure, infatti, si è imposto contro il ben più quotato australiano Alex de Minaur, esprimendo un tennis brillante. Per lui si è trattato del primo pass conquistato in carriera in un Masters1000. Dall’altra parte del campo ci sarà però un avversario con una grande esperienza alle spalle di match di questo livello e con il desiderio di proseguire il proprio percorso sulla terra rossa del Foro Italico., caricato dal successo contro ...

Advertising

MancusoPaolo : Oggi c’è #sinner vs #nadal e il derby #mager vs #sonego al foro italico e la @Gazzetta_it in prima pagina mette un… - carlo5010 : @janniksin Oggi incontra Nadal, il re della terra. Vediamo se riesce a fare una grande prestazione. Derby italiano Sonego- Mager - GiusvaPulejo : ?? Domani cinque italiani ai sedicesimi di finale #IBI21: Mager-Sonego (ore 11:30), Shapovalov-Travaglia (non prima… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Commovente SONEGO! Vince un match epico che sembrava già vinto nel 2° set, poi perso nel terzo a causa di un infortunio… - DarioPuppo : Quanto italiani arriveranno agli ottavi del torneo di Roma? ore 12 circa: Sonego vs Mager ore 16 circa: Berrettini… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Mager Diretta Internazionali d'Italia 2021/ Sinner Nadal, Mager Sonego streaming video tv Il giovane canadese ha qualcosa da dimostrare, perché il suo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi; ci sarà poi il bel derby tra Gianluca Mager e Lorenzo Sonego , il ligure nel momento forse di ...

Nadal - Sinner... what else? E poi c'è pure un derby tricolore (secondo dalle 10 sulla Grand Stand Arena), quello tra Gianluca Mager (n.90 del ranking) e Lorenzo Sonego (n.33 ATP), con il 26enne torinese che il mese scorso ...

Sonego-Mager oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming OA Sport Sonego-Mager oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming Oggi, mercoledì 12 maggio, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager scenderanno in campo nel 2° turno degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis. Nella Grand Stand Arena i due azzurri si contenderanno l'acce ...

Diretta Internazionali d’Italia 2021/ Sinner Nadal, Mager Sonego streaming video tv Diretta Sinner Nadal Internazionali d'Italia 2021, Mager Sonego streaming video tv: nel torneo di Roma, mercoledì 12 maggio, gioca anche Berrettini.

Il giovane canadese ha qualcosa da dimostrare, perché il suo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi; ci sarà poi il bel derby tra Gianlucae Lorenzo, il ligure nel momento forse di ...E poi c'è pure un derby tricolore (secondo dalle 10 sulla Grand Stand Arena), quello tra Gianluca(n.90 del ranking) e Lorenzo(n.33 ATP), con il 26enne torinese che il mese scorso ...Oggi, mercoledì 12 maggio, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager scenderanno in campo nel 2° turno degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis. Nella Grand Stand Arena i due azzurri si contenderanno l'acce ...Diretta Sinner Nadal Internazionali d'Italia 2021, Mager Sonego streaming video tv: nel torneo di Roma, mercoledì 12 maggio, gioca anche Berrettini.