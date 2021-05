Semplici: “Potevamo e dovevamo fare di più per chiudere il nostro campionato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 interno con la Fiorentina: “Potevamo e dovevamo fare di più, Potevamo chiudere il nostro campionato. Però non era facile fisicamente e mentalmente: abbiamo affrontato una buona squadra che non ci ha lasciato spazi. L’abbiamo voluta portare in fondo così, ma servono altri punti per arrivare all’obiettivo”. Pagate in brillantezza?“Direi di no, a Benevento abbiamo finito in crescendo. Certo, se giochi ogni tre giorni e cambi poco non è facile recuperare. C’era voglia di fare i tre punti ma anche la consapevolezza che non avremmo dovuto perderla. Né noi né loro abbiamo rischiato, dispiace. Ci rimangono due partite in cui portare via dei ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leonardo, allenatore del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 interno con la Fiorentina: “di più,il. Però non era facile fisicamente e mentalmente: abbiamo affrontato una buona squadra che non ci ha lasciato spazi. L’abbiamo voluta portare in fondo così, ma servono altri punti per arrivare all’obiettivo”. Pagate in brillantezza?“Direi di no, a Benevento abbiamo finito in crescendo. Certo, se giochi ogni tre giorni e cambi poco non è facile recuperare. C’era voglia dii tre punti ma anche la consapevolezza che non avremmo dovuto perderla. Né noi né loro abbiamo rischiato, dispiace. Ci rimangono due partite in cui portare via dei ...

