“Sembrava Denise Pipitone”: la nuova scioccante testimonianza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una nuova testimone afferma di aver visto la bambina a Milano che Sembrava essere Denise Pipitone rivelando alcuni particolari dettagli. Denise Pipitone (Google Images)Torna a tenere banco la storia di Denise Pipitone. In particolare si batte nuovamente sulla pista della bambina intercettata vicino la stazione di Milano. La guardia giurata Felice Grieco girò quella clip ormai 17 anni fa che ha allertato tutti. Purtroppo però sia la piccola che la donna che era con lei sono sparite letteralmente nel nulla. Le recenti vicende accadute in Russia però hanno riaperto il caso Denise Pipitone. Le indagini sono nuovamente in corsa e qualcosa pare si stia muovendo. Sono in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unatestimone afferma di aver visto la bambina a Milano cheessererivelando alcuni particolari dettagli.(Google Images)Torna a tenere banco la storia di. In particolare si battemente sulla pista della bambina intercettata vicino la stazione di Milano. La guardia giurata Felice Grieco girò quella clip ormai 17 anni fa che ha allertato tutti. Purtroppo però sia la piccola che la donna che era con lei sono sparite letteralmente nel nulla. Le recenti vicende accadute in Russia però hanno riaperto il caso. Le indagini sonomente in corsa e qualcosa pare si stia muovendo. Sono in ...

Advertising

Yeah_ItsRoberta : @SFinalese @bestxnialler Non è la stessa. È frastagliata quella che ha questa ragazza. Quella di Denise era lineare… - imnataliia : Io non so se questa ragazza sia Denise. Sicuramente, forse anche per suggestione, noto delle piccole somiglianze ma… - Dade71269095 : Oggi al bar ho incontrato una ragazza sembrava Denise #DenisePipitone - 97_pfeddy : @amorsisulcuore I Rom tendono a dire bugie. A me Denise sembrava stesse mentendo - xhelenadelonge : @bad4tlove_ sisi, infatti, spero che procedano effettivamente col test del DNA, forse sto coi paraocchi ma quando h… -