Scrutini classi intermedie 2021, sì alla bocciatura, ma tenendo conto dell’attuale situazione. La guida e le info utili [VIDEO] (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, in una nota inviata ai dirigenti scolastici, dà ulteriori indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie per il primo e secondo ciclo di istruzione. L'articolo Scrutini classi intermedie 2021, sì alla bocciatura, ma tenendo conto dell’attuale situazione. La guida e le info utili VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, in una nota inviata ai dirigenti scolastici, dà ulteriori indicazioni in meritovalutazione periodica e finale nelleper il primo e secondo ciclo di istruzione. L'articolo, sì, ma. Lae le

Advertising

orizzontescuola : Scrutini classi intermedie 2021, sì alla bocciatura, ma tenendo conto dell’attuale situazione. La guida e le info u… - infoitinterno : Scrutini classi intermedie, le regole per l'a.s. 2020/21 - Notizie Scuola - TecnicaScuola : Scrutini classi intermedie, le regole per l’a.s. 2020/21 -- - I_Balocco : Scrutini primo e secondo ciclo, nota per le classi intermedie Valutazione degli alunni e degli studenti con disabil… - TecnicaScuola : Scrutini 2021, ecco cosa dovranno fare i docenti per valutare gli alunni delle classi intermedie --… -