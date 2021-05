Scatta il procedimento disciplinare | cosa rischia la Juve

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scatta procedimento

il Giornale

La notizia era nell'aria da giorni e puntualmente è arrivata: l' Uefa ha aperto un'inchiesta disciplinare contro i tre ribelli che non hanno ancora rinunciato all'idea della nascita della Super League ......si concentra sui tempi del processo che se sforati decretano l'estinzione del. In questo caso se il processo dura più di 4 anni in primo grado, 3 in Appello e 2 in Cassazione,...L'Uefa ha nominato gli ispettori etici e disciplinari che dovranno valutare eventuali sanzioni su Juventus, Real Madrid e Barcellona che non hanno ancora rinunciato alla Super League ...Per pochi giorni, quindi, Luigi Bergamin può dire chiusi i suoi conti con la giustizia. Pena estinta per prescrizione per Luigi Bergamin, così ha sentenzianto la Corte d'appello di Milano per il compl ...