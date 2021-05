Rai | presidio dei lavoratori a Saxa Rubra | “Partiti non vogliono riforma | ma solo occupare azienda” Laganà | “Nomine Cda? Serve trasparenza”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ihanno scelto di nonre la Rai, madi occuparla. Siamo convinti invece che si possa fare, a partire dai disegni di legge che già ci sono in Parlamento.una corsia preferenziale per arrivare a unache garantisca reale indipendenza e autonomia”. A rivendicarlo è il segretario nazionale dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani, nel corso deldeie delle lavoratrici di fronte alla sede dell’del servizio pubblico, a, a Roma. “‘Fuorie governi dall’dalla Rai?’ Purtroppo è diventato uno slogan da opposizione. Una volta al governo, ise ne dimenticano. E ora sono tutti al ...

Ilsi è svolto contemporaneamente davanti a tutte le sediregionali, e secondo quanto affermato dall'Usigrai ha il 'valore simbolico di unire le piazze per una richiesta unitaria di ...Nel rispetto delle normative anticovid, c'è stato un piccolosimbolico in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori delladel Molise. A Roma si è tenuto davanti alla sede di ...(AGR) Da alcuni giorni è sceso uno strano silenzio silenzio sulla protesta dei lavoratori Alitalia. Una protesta che non si ferma. Per questa settimana, infatti, hanno indetto una serie di iniziative.In Friuli Venezia Giulia il presidio si è tenuto di fronte alla sede di Trieste: presenti i giornalisti delle redazioni italiana e slovena, e le organizzazioni di rappresentanza dei giornalisti italia ...